Сунак о Путине: Один человек может все изменить. Россия должна уйти из Украины

РФ должна уйти из Украины, прекратить варварскую войну способен один человек – российский диктатор Владимир Путин. Об этом заявил на саммите G20 премьер-министр Великобритании Риши Сунак, передает The Guardian.

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Он осудил широкомасштабное вторжение РФ и атаки на мирных жителей. Сунак предупредил мировых лидеров об угрозе для мирового правопорядка и сказал, что один человек способен изменить все это, имея в виду Путина.

"Примечательно, что Путин не счел возможным присоединиться к нам здесь. Может быть, если бы он присоединился, мы бы смогли разобраться в ситуации. Потому что самая большая вещь, которую кто-либо может сделать, – это чтобы Россия ушла из Украины и прекратила эту варварскую войну", – заявил британский премьер.

Президент Зеленский представил формулу мира на G20. Украина не пойдет на территориальные компромиссы, РФ должна вывести войска.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на полях G20 попросил главу КНР Си Цзиньпина "вернуть Путина за стол переговоров".

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Марко Сировой

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