Сунак о Путине: Один человек может все изменить. Россия должна уйти из Украины
РФ должна уйти из Украины, прекратить варварскую войну способен один человек – российский диктатор Владимир Путин. Об этом заявил на саммите G20 премьер-министр Великобритании Риши Сунак, передает The Guardian.
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Он осудил широкомасштабное вторжение РФ и атаки на мирных жителей. Сунак предупредил мировых лидеров об угрозе для мирового правопорядка и сказал, что один человек способен изменить все это, имея в виду Путина.
"Примечательно, что Путин не счел возможным присоединиться к нам здесь. Может быть, если бы он присоединился, мы бы смогли разобраться в ситуации. Потому что самая большая вещь, которую кто-либо может сделать, – это чтобы Россия ушла из Украины и прекратила эту варварскую войну", – заявил британский премьер.
- Президент Зеленский представил формулу мира на G20. Украина не пойдет на территориальные компромиссы, РФ должна вывести войска.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон на полях G20 попросил главу КНР Си Цзиньпина "вернуть Путина за стол переговоров".
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