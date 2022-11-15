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Сунак о Путине: Один человек может все изменить. Россия должна уйти из Украины

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2022, 09:21
Сунак о Путине: Один человек может все изменить. Россия должна уйти из Украины - Фото
Риши Сунак (фото - ЕРА)

РФ должна уйти из Украины, прекратить варварскую войну способен один человек – российский диктатор Владимир Путин. Об этом заявил на саммите G20 премьер-министр Великобритании Риши Сунак, передает The Guardian.

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Он осудил широкомасштабное вторжение РФ и атаки на мирных жителей. Сунак предупредил мировых лидеров об угрозе для мирового правопорядка и сказал, что один человек способен изменить все это, имея в виду Путина.

"Примечательно, что Путин не счел возможным присоединиться к нам здесь. Может быть, если бы он присоединился, мы бы смогли разобраться в ситуации. Потому что самая большая вещь, которую кто-либо может сделать, – это чтобы Россия ушла из Украины и прекратила эту варварскую войну", – заявил британский премьер.  

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Марко Сировой
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война владимир путин G20 саммит риши сунак
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