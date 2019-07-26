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Супрун дала советы новым нардепам

Супрун дала советы новым нардепам - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
26.07.2019, 19:13

И.о. министра посоветовала новым нардепам заботиться о здоровье граждан, не играться в "законодательный спам" и напомнила, что СССР не вернуть

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что в новой Верховной Раде не будет ни одного депутата из членов действующего комитета по вопросам здравоохранения, а у избранных депутатов будет шанс "создать новую культуру работы и эффективности комитета", в связи с чем дала им несколько советов. Об этом она написала в своем Facebook.

Первый совет – вынести вопрос здоровья украинцев за пределы политических проектов и карьер. "Члены всех фракций так же, как и все граждане – одинаково уязвимы к болезням и несчастным случаям. Не позволяйте персональным амбициям или личным интересам отдельных депутатов затмевать вопрос безопасности и здоровья украинской нации", - написала Супрун.

Второй ее совет: парламентских комитет должен быть площадкой для конструктивного диалога, а не "автоматом по генерации инфоповодов и распространения фейков".

Супрун также советует уважать делегированных той или иной стороной представителей, несмотря на их статус или должность.

Она также отмечает, что не стоит быть толерантным к сексизму, эйджизму или любой другой форме дискриминации людей.

Еще один совет – не играться в "законодательный спам", потому что количество не значит качество. Супрун также рекомендует ознакомиться состоянием дел в сфере, которой депутат будет заниматься.

"Помните, Советский Союз не вернуть. Он исчез навсегда. Не пытайтесь в очередной раз построить коммунизм", - отметила также и.о. министра, добавив, что надеется на здравый смысл и реальную заботу о гражданах.

26 июля Супрун заявила, что нельзя отменять медреформу только потому, что она кому-то не нравится. 

 

 

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верховная рада ульяна супрун
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