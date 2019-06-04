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04.06.2019, 15:51

Супрун: Медуниверситет Одессы захватили рейдеры

Супрун: Медуниверситет Одессы захватили рейдеры - Фото
Фото: скриншот видео

По словам и.о. министра здравоохранения, неизвестные вчера сорвали заседание совета университета

Вчера, 4 июня, в Одесский национальный медицинский университет во время заседания Наблюдательного совета ворвались неизвестные, сорвали заседание. Пострадали в результате происшествия 28 человек. Здание университета захватили рейдеры. Об этом в своем Facebook заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Совет должен был решить вопрос о рассмотрение многочисленных жалоб от сотрудников о давлении на них. В частности, касаемо незаконных увольнений, которые происходят в университете. Но неизвестные, используя слезоточивый газ, этому помешали", - написала она.

Супрун также заявила, что студенты и преподаватели медуниверситета уже шестой месяц не получают стипендий и заплат. "Здание университета захвачено рейдерами, саботируются решения Министерства здравоохранения и уполномоченных министерством лиц, судами блокируются решения о реорганизации медуниверситета", - подчеркнула она. По словам чиновницы, "коррупционеры, которые проплачивают титушек и адвокатов, которые организовывают необходимые решения коррумпированных судов – это настоящая реальность "высшего образования".

К посту в соцсети и.о. министра добавила такое фото:

На сайте университета сегодня опубликовали сообщение о захвате здания и порче имущества, добавив соответствующие фото.

"Еще позавчера в помещении ректората ОНМедУ было приятно находиться, сегодня – страшно! Страшно от сломанной мебели, разбитого стекла, поврежденных мониторов и шкафов", - сказано в сообщении.

В университете заявили, что сделано это все "по приказу матери троих детей, профессора, воспитанницы нашего выша – Владлены Дубининой". Далее в сообщении ее "и других соратников" назвали "варварами, преступниками, соратниками мозовских неучей".

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Теги: ульяна супрун, одесский медуниверситет, рейдеру
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