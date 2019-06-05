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05.06.2019, 14:56

Супрун отреагировала не нелестный отзыв Зеленского

Супрун отреагировала не нелестный отзыв Зеленского - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

И.о. главы Минздрава отметила, что с президентом не знакома, и перед тем как делать выводы, он мог бы поговорить и посмотреть на работу ведомства

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун считает, что перед тем как оскорблять ее, президент Владимир Зеленский должен с ней поговорить и оценить работу. Об этом Супрун заявила сегодня на брифинге в кулуарах правительства.

Супрун отметила, что лично с Зеленским еще не встречалась и не знакомилась.

"У меня еще нет выводов, какой он человек или каким он будет президентом, потому что он еще только вторую или третью неделю работает, еще рано", - сказала она.

"Но я надеюсь, что он также не будет делать выводы до того, как со мной поговорить, посмотреть на нашу работу, и не называть меня оскорбительными и достаточно непрофессиональными именами, которые вы в прессе распространяете", - сказала она.

По ее словам, когда произойдет смена власти и нужно будет передавать дела в министерстве, "мы должны спокойно передавать наши наработки, нашу политику дальше... и мы так и будем себя вести, а не шутить по телевидению, не смеяться друг над другом или с оскорблениями выступать, потому что это не очень показывает зрелость нашей страны".

Вчера Зеленский в эфире канала 1+1 заявил, что доволен тем, что его семья лечится не у Супрун. "Супрун? Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете, да, как ее называют? Ну, слава Богу, у меня и у моей семьи есть другой врач", - сказал глава государства.

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Теги: Владимир Зеленский, минздрав, ульяна супрун, медицина
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