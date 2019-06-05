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05.06.2019, 13:21

Супрун рассказала о планах после работы в Минздраве

Супрун рассказала о планах после работы в Минздраве - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

И.о. министра хотела бы остаться на должности, но готова помогать новому главе министерства

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун собирает остаться в Украине и помогать реформировать медицину, даже если уйдет с должности главы министерства. Об этом она заявила в интервью Би-би-си

На вопрос, согласится ли она быть советником нового министра, Супрун ответила: "Зависит от того, каким будет видение нового правительства, нового министра, если будет новый министр. Я и моя команда готовы помогать, чтобы продолжать то, что сейчас началось". 

Она добавила, что готова остаться на должности, если будет возможность, потому что "для новых людей будет сложно зайти посередине таких очень сложных изменений".

Также Супрун попросили прокомментировать возможного кандидата на ее должность, нардепа от Видродження Андрея Шипко, чье имя ранее называл в одном из интервью олигарх Игорь Коломойский.

"Я его знаю. Он является членом комитета, с которым мы сотрудничаем, и именно этот комитет поддержал финансирование медицинской реформы", - сказала и.о. министра. 

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский рассказал, как он относится к Супрун

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Теги: МОЗ, ульяна супрун, реформа здравоохранения
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