Саммит в Париже. Сурков ответил Авакову и назвал "фантазером"

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Помощник президента России Владислав Сурков назвал министра внутренних дел Украины Арсена Авакова "пьяным фантазером", комментируя высказывания в свой адрес с его стороны. Об этом сообщают росСМИ. Ранее Аваков заявил, что у Суркова на встрече в Париже "сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: "Мы так не договаривались".

Сурков считает переговоры в нормандском формате "ни особенно трудными, ни эмоционально заряженными, скорее долгими".

Сурков также называет "фантазиями Авакова" высказывания министра в свой адрес, и утверждает, что главу украинского МВД и "близко не подпустили" к переговорам. По утверждению помощника президента РФ, Аваков после переговоров "допивал вино, оставшееся после ужина лидеров нормандской четверки". "Померольчик", по его выражению", - сказал Сурков.

Ранее Аваков российская делегация требовала дальнейшего разведения войск на Донбассе, причем вела себя "эмоционально, но некомпетентно". комментируя переговоры , сказал, что

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