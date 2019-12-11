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Саммит в Париже. Сурков ответил Авакову и назвал "фантазером"

Саммит в Париже. Сурков ответил Авакову и назвал "фантазером" - Фото
(Фото: Natalia Kolesnikova/ЕРА)
11.12.2019, 17:07

Помощник Путина призвал не верить "фантазиям пьяного Авакова", который якобы "не участвовал в переговорах"

Помощник президента России Владислав Сурков назвал министра внутренних дел Украины Арсена Авакова "пьяным фантазером", комментируя высказывания в свой адрес с его стороны. Об этом сообщают росСМИ. Ранее Аваков заявил, что у Суркова на встрече в Париже "сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: "Мы так не договаривались".

Сурков считает переговоры в нормандском формате "ни особенно трудными, ни эмоционально заряженными, скорее долгими".

Сурков также называет "фантазиями Авакова" высказывания министра в свой адрес, и утверждает, что главу украинского МВД и "близко не подпустили" к переговорам. По утверждению помощника президента РФ, Аваков после переговоров "допивал вино, оставшееся после ужина лидеров нормандской четверки". "Померольчик", по его выражению", - сказал Сурков.

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арсен аваков владислав сурков нормандский саммит
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