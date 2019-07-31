Сущенко могут обменять на Вышинского - адвокат

Роман Сущенко (скриншот видео)

Украинского политзаключенного, журналиста Романа Сущенко могут обменять на экс-главреда ныне закрытого ресурса РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского. Об этом у себя в Twitter cообщил адвокат Сущенко Марк Фейгин.

"Вчера я посетил в ИК-11 моего подзащитного Романа Сущенко. Из всего, что мне удалось узнать, у меня есть основание считать обмен Сущенко на Вышинского возможным. Сейчас это зависит от руководства Украины, его способности такие переговоры провести", - сказал Фейгин.

Ранее адвокат допустил возможность обмена Сущенко, но не назвал фамилии и детали.

30 сентября 2016 года в Москве был задержан собкор Укринформа Роман Сущенко. Его обвинили в "шпионаже" и заявили, что он - "разведчик". В ГУР это опровергли. Для него требовали 14 лет тюрьмы, и 4 июня 2018 года присудили к 12 годам. Сущенко не признал вину. 8 октября его этапировали. Он рассчитывает на обмен и не против просить о помиловании.

28 декабря 2018 года сообщалось, что семья Сущенко получила право на долгосрочное свидание с ним в январе 2019 года.

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