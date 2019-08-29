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Подготовка обмена. Сущенко перевели в СИЗО Москвы

Подготовка обмена. Сущенко перевели в СИЗО Москвы - Фото
Роман Сущенко в московском суде (Фото: Мaxim Shipenkov/ЕРА)
29.08.2019, 18:02

По информации правозащитников, в следственном изоляторе в Москве содержатся украинские моряки и политзаключенные

Украинского журналиста Романа Сущенко доставили из колонии в Москву, в СИЗО Лефортово. Об этом сообщает российское информационное агентство Интерфакс со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

По данным правозащитников, Сущенко доставили в следственный изолятор, где находятся больше 30 человек, в том числе - 24 украинских моряка, захваченных Россией. Также Мельников подтвердил, что в Лефортово, кроме Сущенко, находятся политзаключенные украинцы Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов.

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