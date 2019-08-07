Сущенко подписал согласие на отбывание наказания в Украине

Роман Сущенко (скриншот видео)

Адвокат незаконно удерживаемого в России украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин сообщил, что его подзащитный подписал документы на согласие отбывать срок наказания в Украине. Об этом сообщает Укринформ.

"Могу сказать, что летом Роман подписал по инициативе российской стороны бумаги о его согласии на отбывания наказания в Украине. Но преувеличивать значение этого факта не стоит. Эти бумаги могут достаточно долго лежать в папках, ожидая своего часа", - сказал Фейгин.

Сегодня сообщалось, что Сущенко продлили срок содержания в "безопасном месте" в колонии. Его переселили в камеру, которая немного лучше прежней, та была сыровата. Сейчас Роман находится в камере один.