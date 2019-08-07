Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Сущенко подписал согласие на отбывание наказания в Украине

Сущенко подписал согласие на отбывание наказания в Украине - Фото
Роман Сущенко (скриншот видео)
07.08.2019, 20:47

"Но преувеличивать значение этого факта не стоит", - отметил адвокат Марк Фейгин

Адвокат незаконно удерживаемого в России украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин сообщил, что его подзащитный подписал документы на согласие отбывать срок наказания в Украине. Об этом сообщает Укринформ.

"Могу сказать, что летом Роман подписал по инициативе российской стороны бумаги о его согласии на отбывания наказания в Украине. Но преувеличивать значение этого факта не стоит. Эти бумаги могут достаточно долго лежать в папках, ожидая своего часа", - сказал Фейгин.

Сегодня сообщалось, что Сущенко продлили срок содержания в "безопасном месте" в колонии. Его переселили в камеру, которая немного лучше прежней, та была сыровата. Сейчас Роман находится в камере один.

Напишите нам
роман сущенко марк фейгин политзаключенный
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 