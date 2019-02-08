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08.02.2019, 10:34

Сущенко сегодня отмечает 50-летний юбилей. В российской тюрьме.

Сущенко сегодня отмечает 50-летний юбилей. В российской тюрьме. - Фото
Роман Сущенко (скриншот видео)

Украинский политзаключенный отмечает третий год подряд день рождения в российской тюрьме

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Украинский политзаключенный, журналист Роман Сущенко отмечает сегодня свой 50-й день рождения. Об этом сообщает Укринформ.

Уже третий год подряд он проводит свой праздник в российской тюрьме: первые два - в московском СИЗО Лефортово, в этом году - в колонии строгого режима в Кировской области.

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В этот день украинского политзаключенного посетит только общественный защитник Марк Фейгин. Он передаст Сущенко поздравления от коллег, друзей, близких, а также расскажет новости.

По словам Фейгина, украинский консул в Москве Альберт Черниюк, вероятно, сможет посетить Сущенко в середине февраля.

Также  8 февраля украинскому политзаключенному Владимиру Балуху исполняется 48 лет.

30 сентября 2016 года в Москве был задержан собкор Укринформа Роман Сущенко. Его обвинили в "шпионаже" и заявили, что он - "разведчик". В ГУР это опровергли. Для него требовали 14 лет тюрьмы, и 4 июня 2018 года присудили к 12 годам. Сущенко не признал вину. 8 октября его этапировали. Он рассчитывает на обмен и не против просить о помиловании.

28 декабря 2018 года сообщалось, что семья Сущенко получила право на долгосрочное свидание с ним в январе 2019 года.

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Теги: Владимир Балух, Россия, день рождения, роман сущенко, тюрьма
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