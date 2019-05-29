Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
29.05.2019, 18:00

Суспильне готовит второй сезон дебатов к выборам в Раду

Суспильне готовит второй сезон дебатов к выборам в Раду - Фото
Скриншот из видеозаписи

Программу слова будут вести Павел Каразин и Мирослава Барчук

Суспильне готовит второй сезон ток-шоу "Обратный отсчет" к парламентским выборам. Об этом сообщает сайт UA: Суспільне мовлення.

Цель программы - "познакомить зрителей с политическими силами, которые примут участие в парламентских выборах". Формат дебатов немного изменится, но шоу останется "площадкой для главной дискуссии страны", сообщают создатели.

Как и перед президентскими выборами, программу будут вести Павел Каразин и Мирослава Барчук.

Первый сезон ток-шоу "Обратный отсчет" проходил перед президентскими выборами. В рамках шоу должны были проводиться дебаты между топ-кандидатами, но ни на один выпуск не пришло более одного из трех приглашенных политиков. На одном из эфиров программы из студии со скандалом ушла лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко, баллотировавшаяся в президенты.

Читайте также: Выборы-2019. ЦИК зарегистрировала первого кандидата в депутаты

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, дебаты, суспильне, ток-шоу
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 