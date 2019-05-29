Суспильне готовит второй сезон дебатов к выборам в Раду

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Суспильне готовит второй сезон ток-шоу "Обратный отсчет" к парламентским выборам. Об этом сообщает сайт UA: Суспільне мовлення.

Цель программы - "познакомить зрителей с политическими силами, которые примут участие в парламентских выборах". Формат дебатов немного изменится, но шоу останется "площадкой для главной дискуссии страны", сообщают создатели.

Как и перед президентскими выборами, программу будут вести Павел Каразин и Мирослава Барчук.

Первый сезон ток-шоу "Обратный отсчет" проходил перед президентскими выборами. В рамках шоу должны были проводиться дебаты между топ-кандидатами, но ни на один выпуск не пришло более одного из трех приглашенных политиков. На одном из эфиров программы из студии со скандалом ушла лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко, баллотировавшаяся в президенты.

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