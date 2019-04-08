Суспільне и команда Зеленского обсудят дебаты

Зураб Аласания (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

К вечеру сегодняшнего дня, 8 апреля, представители НОТУ проведут переговоры с представителями избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского относительно официальных дебатов. Об этом сообщил глава правления UA: Суспільне Зураб Аласания, пишет УП.

"Где-то в 16 у нас будут переговоры со штабом Зеленского. Что-то стабильное есть только в законе о дебатах и ​​постановлении ЦИК", - сказал Аласания, комментируя слова Зеленского о дебатах на НСК Олимпийский 19 апреля.

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По словам главы НОТУ, официальные дебаты 19 апреля должны состояться в студии вещателя и по правилам UA: Суспільне.

Он рассказал, что компания ведет переговоры с представителями обеих избирательных штабов.

"Кандидат Порошенко готов к любым вариантам, он точно 19-го готов быть здесь (в студии Суспільного - ред.)", - отметил Аласания.

Он добавил, что после официальных дебатов в эфире будет программа Обратный отсчет, и Порошенко готов остаться в студии. В эфире этого ток-шоу кандидаты смогут пообщаться в более свободной манере.

Если же кандидаты вовремя обратятся в ЦИК с просьбой изменить пункт об официальном месте дебатов, то они могут произойти и не в студии UA: Суспільне.

Несмотря на то, что президент Петр Порошенко позвал Зеленского на дебаты на НСК Олимпийский на 14 апреля, тот сегодня записал новый ролик, в котором позвал конкурента туда же - но на 19 апреля.