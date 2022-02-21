Сутки на войне. Оккупанты 80 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе – сводка
За прошедшие сутки, 20 февраля, боевики гибридной армии России 80 раз обстреливали позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.
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Отмечается, что в 72 из 80 обстрелов использовались запрещенные минскими соглашениями вооружения. Общее количество обстрелов немного снизилось, ведь в предыдущей суточной сводке сообщалось о 136 обстрелах за 19 февраля.
Потерь среди украинских бойцов вчера не было. Силы ООС контролируют ситуацию и адекватно отвечают на потенциальные угрозы со стороны врага, заверили в штабе.
Посмотреть список населенных пунктов, которые вчера обстреляли боевики, можно на фото ниже, для увеличения нажмите на него.
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- С конца прошлой недели оккупанты резко усилили обстрелы на Донбассе, Россия запустила волну провокаций и фейков.
- Президент США Джо Байден считает, что лидер России Владимир Путин принял решение о нападении на Украину.
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