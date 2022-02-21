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Сутки на войне. Оккупанты 80 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе – сводка

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2022, 07:52
Сутки на войне. Оккупанты 80 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе – сводка - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

За прошедшие сутки, 20 февраля, боевики гибридной армии России 80 раз обстреливали позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.

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Отмечается, что в 72 из 80 обстрелов использовались запрещенные минскими соглашениями вооружения. Общее количество обстрелов немного снизилось, ведь в предыдущей суточной сводке сообщалось о 136 обстрелах за 19 февраля.

Потерь среди украинских бойцов вчера не было. Силы ООС контролируют ситуацию и адекватно отвечают на потенциальные угрозы со стороны врага, заверили в штабе.

Посмотреть список населенных пунктов, которые вчера обстреляли боевики, можно на фото ниже, для увеличения нажмите на него.

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Сутки на войне. Оккупанты 80 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе – сводка

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Марк Сировой
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