"Свежие" зэки для войны и сотни раненых россиян на юге и под Луганском – сводка Генштаба

В России продолжают вербовать заключенных идти на войну, а на юге Украины и в Луганской области зафиксированы сотни раненых оккупантов. Об этом сообщается в сводке Генштаба 5 октября.

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Генштаб сообщает, что в результате успешных действий сил обороны на Херсонском направлении подразделения РФ понесли потери и пытаются эвакуировать раненых и технику к ближайшим переправам через реку Днепр. В населенный пункт Веселое рядом с Каховской ГЭС оккупанты переместил около 150 раненых и около 50 единиц поврежденной военной техники.

Также, по данным Генштаба, на временно оккупированной территории Луганской области из-за большого количества раненых и перегрузки местных больниц войска РФ используют школу как военный госпиталь. По предварительной информации, там находится до 200 раненых.

Генштаб сообщает, что в РФ продолжают вербовать заключенных для участия в войне. По предварительной информации, более 650 заключенных из исправительных колоний строгого режима Ставропольского края согласились отправиться воевать.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 5 октября россияне потеряли в войне против Украины 61 000 человек убитыми.

Вчера президент Владимир Зеленский назвал еще восемь освобожденных населенных пунктов на юге и отметил, что "это далеко не весь перечень".

Оксана Житнюк

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