За эту неделю от российских оккупантов освобождены уже десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

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"Украинская армия на юге нашей страны осуществляет достаточно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонной операции. От российского псевдореферендума освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю. Это в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях вместе" – сказал Зеленский.

В частности, по его словам, в Херсонской области освобождены от оккупанта и стабилизированы населенные пункты:

Любимовка,

Крещеновка,

Золотая Балка,

Беляевка,

Украинка,

Большая и Малая Александровки,

Давыдов Брод.

"И это еще далеко не полный перечень... Наши воины не останавливаются. И это только вопрос времени, когда выгоним оккупанта со всей нашей земли", – сказал президент.

Украинские силы в целом освободили от российских оккупантов 1534 населенных пункта.

Вадим Ребрина

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