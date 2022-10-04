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Зеленский: ВСУ совершают быстрое и мощное движение, освобождены десятки населенных пунктов видео

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 22:52
Владимир Зеленский (скриншот)
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За эту неделю от российских оккупантов освобождены уже десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

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"Украинская армия на юге нашей страны осуществляет достаточно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонной операции. От российского псевдореферендума освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю. Это в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях вместе" – сказал Зеленский.

В частности, по его словам, в Херсонской области освобождены от оккупанта и стабилизированы населенные пункты:

  • Любимовка,
  • Крещеновка,
  • Золотая Балка,
  • Беляевка,
  • Украинка,
  • Большая и Малая Александровки,
  • Давыдов Брод.

"И это еще далеко не полный перечень... Наши воины не останавливаются. И это только вопрос времени, когда выгоним оккупанта со всей нашей земли", – сказал президент.

  • Украинские силы в целом освободили от российских оккупантов 1534 населенных пункта.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский война
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