За эту неделю от российских оккупантов освобождены уже десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.
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"Украинская армия на юге нашей страны осуществляет достаточно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонной операции. От российского псевдореферендума освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю. Это в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях вместе" – сказал Зеленский.
В частности, по его словам, в Херсонской области освобождены от оккупанта и стабилизированы населенные пункты:
- Любимовка,
- Крещеновка,
- Золотая Балка,
- Беляевка,
- Украинка,
- Большая и Малая Александровки,
- Давыдов Брод.
"И это еще далеко не полный перечень... Наши воины не останавливаются. И это только вопрос времени, когда выгоним оккупанта со всей нашей земли", – сказал президент.
- Украинские силы в целом освободили от российских оккупантов 1534 населенных пункта.
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