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ВСУ сбили четыре вертолета оккупантов: сводка потерь России

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 09:21
ВСУ сбили четыре вертолета оккупантов: сводка потерь России - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 11 танков, 39 единиц техники и сбили четыре вертолета российских оккупантов за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявили, что наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях. 

Общие потери оккупантов составили: 

личного состава — 61 000 (+200);

танков — 2435 (+11);

боевых бронированных машин — 5038 (+20);

артиллерийских систем — 1414 (+7);

РСЗО — 341 (+1);

средств ПВО — 177;

самолетов — 266;

вертолетов — 232 (+4);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1032 (+4);

крылатых ракет — 246;

кораблей/катеров — 15;

автомобильной техники и автоцистерн — 3841 (+18);

специальной техники — 132 (+1).

Дмитро Гриниченко
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война генштаб потери России наступление ВСУ
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