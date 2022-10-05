ВСУ сбили четыре вертолета оккупантов: сводка потерь России

Вооруженные Силы Украины уничтожили 11 танков, 39 единиц техники и сбили четыре вертолета российских оккупантов за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявили, что наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.

Общие потери оккупантов составили:

личного состава — 61 000 (+200);

танков — 2435 (+11);

боевых бронированных машин — 5038 (+20);

артиллерийских систем — 1414 (+7);

РСЗО — 341 (+1);

средств ПВО — 177;

самолетов — 266;

вертолетов — 232 (+4);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1032 (+4);

крылатых ракет — 246;

кораблей/катеров — 15;

автомобильной техники и автоцистерн — 3841 (+18);

специальной техники — 132 (+1).

Британская разведка заявила, что ВСУ продолжают движение в направлении Сватово, а Кремль будет обеспокоен наступлением на Луганскую область.

В Херсонской области россияне пытаются удержать временно оккупированные территории и сорвать наступление Сил обороны Украины.

Украинские силы в целом освободили от российских оккупантов 1534 населенных пункта.

Дмитро Гриниченко

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