ВСУ сбили четыре вертолета оккупантов: сводка потерь России
05.10.2022, 09:21
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Вооруженные Силы Украины уничтожили 11 танков, 39 единиц техники и сбили четыре вертолета российских оккупантов за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявили, что наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.
Общие потери оккупантов составили:
личного состава — 61 000 (+200);
танков — 2435 (+11);
боевых бронированных машин — 5038 (+20);
артиллерийских систем — 1414 (+7);
РСЗО — 341 (+1);
средств ПВО — 177;
самолетов — 266;
вертолетов — 232 (+4);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 1032 (+4);
крылатых ракет — 246;
кораблей/катеров — 15;
автомобильной техники и автоцистерн — 3841 (+18);
специальной техники — 132 (+1).
- Британская разведка заявила, что ВСУ продолжают движение в направлении Сватово, а Кремль будет обеспокоен наступлением на Луганскую область.
- В Херсонской области россияне пытаются удержать временно оккупированные территории и сорвать наступление Сил обороны Украины.
- Украинские силы в целом освободили от российских оккупантов 1534 населенных пункта.
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