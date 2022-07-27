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"Свободные россияне" за границей уже рисуют карту деколонизации России – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2022, 19:59
Алексей Данилов (Фото: Алексей Данилов/Facebook)

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что результатом российской войны против Украины станет деколонизация РФ — освобождение народов, которые она захватила. "Свободные российские люди" за границей уже обсуждают, как будут "возвращать территории". Об этом Данилов сказал в эфире телемарафона.

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Он отметил, что Россия бросает на войну с Украиной представителей народов, которые она когда-то колонизировала. "Не существует добровольческого батальона "Москва" или "Петербург". Не существует и вряд ли будет существовать", – сказал Данилов.

"Результатом этой войны будет деколонизация России", – отметил секретарь СНБО.

По его словам, этот вопрос сейчас активно обсуждается россиянами за границей.

"В последнее время очень много событий происходит в мире. Первая такая большая конференция прошла месяц назад в Вашингтоне, потом была конференция в Варшаве, недавно такая конференция закончилась в Праге — там, где собираются свободные российские люди, и они уже рисуют карту, каким способом они будут отстаивать свою независимость, возвращать те территории, которые в свое время колонизовала Россия", – рассказал Данилов.

  • Министр обороны Алексей Резников рассказал о своем видении трех сценариев окончания войны. Согласно одному из них, Россия распадется на несколько разных субъектов – Татарстан, Башкортостан и т.д.
Вадим Ребрина
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Россия снбо Алексей Данилов
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