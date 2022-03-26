Сводка Минобороны по итогам 30 дней войны. Враг перегруппировывается и хочет наступать

Оккупанты не меняют тактику, перегруппировывают войска, пополняют потери и продолжают наносить авиационные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины. Об этом сообщает Минобороны в Fаcebook.



Враг продолжает подавлять сопротивление жителей временно оккупированных населенных пунктов, которые настроены против захватчиков, а также пытается ввести в обиход российский рубль.



Действия врага по отдельным направлениям:



На Волынском направлении наступления нет.



На Полесском направлении враг продолжает обстреливать позиции ВСУ.



На Северском направлении оккупанты пытаются удержать ранее захваченные рубежи.



На Слобожанском направлении: в Сумах враг пытается укрепить позиции, в Харькове продолжает бомбить дома мирных жителей, к Изюму перемещает технику и подразделения.



На Донецком направлении захватчики перегруппировывается, чтобы продолжать наступление и выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.



На Южнобужском направлении оккупанты пополняют запасы и готовятся к наступлению.

Яна Катасонова

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