Сводка Минобороны по итогам 30 дней войны. Враг перегруппировывается и хочет наступать
Оккупанты не меняют тактику, перегруппировывают войска, пополняют потери и продолжают наносить авиационные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины. Об этом сообщает Минобороны в Fаcebook.
Враг продолжает подавлять сопротивление жителей временно оккупированных населенных пунктов, которые настроены против захватчиков, а также пытается ввести в обиход российский рубль.
Действия врага по отдельным направлениям:
На Волынском направлении наступления нет.
На Полесском направлении враг продолжает обстреливать позиции ВСУ.
На Северском направлении оккупанты пытаются удержать ранее захваченные рубежи.
На Слобожанском направлении: в Сумах враг пытается укрепить позиции, в Харькове продолжает бомбить дома мирных жителей, к Изюму перемещает технику и подразделения.
На Донецком направлении захватчики перегруппировывается, чтобы продолжать наступление и выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.
На Южнобужском направлении оккупанты пополняют запасы и готовятся к наступлению.
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