Свое Слово: в Twitter разворачивается неформальный флешмоб с участием мировых политиков
02.09.2022, 19:55
Иллюстративное фото
В Twitter сегодня начался стихийный флешмоб, в котором, судя по всему, принимают участие лидеры и известные лица многих государств.
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Сформулированных "правил" у флешмоба нет. По одной из версий, смысл его заключается в том, чтобы выразить в одном слове свой девиз или принцип.
Вот несколько примеров:
Флешмоб вольно или невольно начала 1 сентября железнодорожная компания Amtrak, в Twitter которой появился твит из одного слова "поезда". Уже через несколько часов известные компании и политики подхватили "почин".
Флешмоб продолжается.
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