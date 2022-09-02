Свое Слово: в Twitter разворачивается неформальный флешмоб с участием мировых политиков

В Twitter сегодня начался стихийный флешмоб, в котором, судя по всему, принимают участие лидеры и известные лица многих государств.

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Сформулированных "правил" у флешмоба нет. По одной из версий, смысл его заключается в том, чтобы выразить в одном слове свой девиз или принцип.

Вот несколько примеров:

Флешмоб вольно или невольно начала 1 сентября железнодорожная компания Amtrak, в Twitter которой появился твит из одного слова "поезда". Уже через несколько часов известные компании и политики подхватили "почин".

Флешмоб продолжается.

Сергій Бережний

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