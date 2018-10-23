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23.10.2018, 11:47

Сыну главы СБУ "простили" обвинения участников Майдана - СМИ

Сыну главы СБУ "простили" обвинения участников Майдана - СМИ - Фото
Олег Грицак (фото - Схемы)

Прокурор Олег Грицак был обвинителем троих участников Революции достоинства. О подозрении ему так и не объявили, говорится в расследовании журналистов

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Прокурор Олег Грицак выступал в суде обвинителем по меньшей мере троих участников Революции достоинства – двоих студентов театрального университета и 31-летнего жителя Тернопольской области. Однако, в отличие от свой экс-начальницы Илоны Клюге, ему не было объявлено о подозрении и под люстрацию он не попал. Об этом говорится в расследовании программы Наші гроші.

Грицак выступал в суде в январе 2014-го против студентов университета Карпенко-Карого Вадима Ковалева и Данила Окулова, а также против участника Майдана из Тернопольской области Сергея Симонова.

Адвокат, которая тогда работала, Ксения Проконова, утверждает, что правоохранители в этих делах использовали крайне слабые доказательства. "Инкриминировали, например, что они были одеты в зимнюю одежду, которая якобы предусматривает стояние на холоде…", - рассказала она журналистам.

Грицак, как утверждают журналисты, ссылаясь на материалы дел, ходатайствовал о мере пресечения для Ковалева в виде содержания под стражей.

Глава Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, который руководит расследованием преступлений против Майдана, склонен считать, что прокуроры, которые поддерживали тогда обвинения, были инструментами власти.

"Опытные следователи и прокуроры, понимая, что происходит, уходили на больничный или находили себе какие-то другие причины для того, чтобы не принимать решения", - рассказал Горбатюк журналистам.

Во всех трех случаях суд отказывал прокурору Грицаку.

Несмотря на то, что закон прямо предусматривает люстрацию для прокуроров, которые поддерживали обвинения против участников Майдана, Грицак люстрирован не был, сказано в расследовании.

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать Грицак предложил им обратиться с официальным запросом в пресс-службу.

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Теги: революция достоинства, олег грицак
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