Сырский заявил: он не уйдет в отставку в 60 лет, и похвастался, что может отжаться 100 раз

По словам помощников главкома, свой день рождения он может встретить на фронте

Александр Сырский (Фото: ОП)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский не намерен уходить в отставку после того, как 26 июля ему исполнится 60 лет. Об этом он заявил в интервью The Washington Post.

Главком отшутился от любых намеков на уход в отставку после достижения предельного возраста службы в украинской армии и отметил, что все еще может отжаться 100 раз без перерыва. В то же время его помощники говорят, что он редко спит, если спит вообще.

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Сырский рассказал, что его мотивирует продолжать нести службу.

"Понимание моей личной роли в деле защиты нашего населения, наших граждан. И я понимаю, что должен делать больше и лучше", – сказал он.

По словам главкома, несмотря на то что он много лет занимает командный пост, ему по-прежнему комфортнее рядом с солдатами на передовой. Именно на фронте он, скорее всего, и отметит свой 60-й день рождения, сообщили помощники главкома. Сам он сказал, что еще рано об этом говорить.

"Это зависит от Бога и моего президента", – сказал он.