Сирський заявив, що не піде у відставку в 60 років, і похвалився, що може віджатися 100 разів

За словами помічників головкому, свій день народження він може зустріти на фронті

Олександр Сирський (Фото: ОП)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський не має наміру йти у відставку після того, як 26 липня йому виповниться 60 років. Про це він заявив в інтерв'ю The Washington Post.

Головком віджартувався від будь-яких натяків на вихід у відставку після досягнення граничного віку служби в українській армії та зазначив, що все ще може віджатися 100 разів без перерви. Водночас його помічники кажуть, що він рідко спить, якщо спить взагалі.

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Сирський розповів, що його мотивує продовжувати нести службу.

"Розуміння моєї особистої ролі у справі захисту нашого населення, наших громадян. І я розумію, що маю робити більше і краще", – сказав він.

За словами головкома, попри те що він багато років обіймає командний пост, йому, як і раніше, найкомфортніше поруч із солдатами на передовій. Саме на фронті він, найімовірніше, і відзначить свій 60-й день народження, повідомили помічники головкома. Сам він сказав, що ще рано про це говорити.

"Це залежить від Бога і мого президента", – сказав він.