Сырский: Ситуация на фронте остается сложной и имеет тенденцию к обострению

Об этом главком заявил после телефонного разговора с командующим вооруженными силами США в Европе Кристофером Каволи

Александр Сырский (Фото: Facebook)

Ситуация на фронте остается сложной и имеет тенденцию к обострению. Об этом главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский сообщил после телефонного разговора с командующим вооруженными силами США в Европе Кристофером Каволи.

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"Ситуация остается сложной и имеет тенденцию к обострению. Враг, используя свое численное преимущество, продолжает вести наступательные действия и сосредотачивает основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях", – говорится в сообщении.

Сырский также сообщил, что у Украины достаточно доказательств подготовки северокорейских военных для участия в боевых действиях на стороне российской армии.

Карта: DeepState

9 ноября 2024 года Генштаб ВСУ сообщал, что на фронте с начала суток количество боевых столкновений возросло до 108, основные усилия российская армия направляет на Покровское и Кураховское направления, где провела 51 атаку. По состоянию на вечер кафиры пытались продвинуться в районах Ильинки, Новоселидовки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Екатериновки и Антоновки. Бои продолжаются до сих пор.