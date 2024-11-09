Сирський: Ситуація на фронті залишається складною і має тенденцію до загострення

Про це головком заявив після телефонної розмови з командувачем збройних сил США в Європі Крістофером Каволі

Олександр Сирський (Фото: Facebook)

Ситуація на фронті залишається складною і має тенденцію до загострення. Про це головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив після телефонної розмови з командувачем збройних сил США в Європі Крістофером Каволі.

"Ситуація залишається складною і має тенденцію до загострення. Ворог, використовуючи свою чисельну перевагу, продовжує вести наступальні дії та зосереджує основні зусилля на Покровському і Курахівському напрямках", – йдеться у повідомленні.

Сирський також повідомив, що Україна має достатньо доказів щодо підготовки північнокорейських військових для участі у бойових діях на стороні російської армії.

Карта: DeepState

9 листопада 2024 року Генштаб ЗСУ повідомляв, що на фронті від початку доби кількість бойових зіткнень зросла до 108, основні зусилля російська армія спрямовує на Покровський і Курахівський напрямки, де провела 51 атаку. Станом на вечір окупанти намагалися просунутися в районах Іллінки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього, Катеринівки та Антонівки. Бої тривають досі.