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29.03.2019, 12:10

Сюмар: В Раде есть журналисты, работающие на РФ. СБУ в курсе

Сюмар: В Раде есть журналисты, работающие на РФ. СБУ в курсе - Фото
Виктория Сюмар (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам нардепа, такие "журналисты" действуют в рамках информационной войны в пользу России

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В Службе безопасности Украины составлены представления на журналистов, которые аккредитованы в Верховную Раду и работают на спецслужбы России. Об этом заявила глава комитета парламента по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, передает Укринформ.

По ее словам, такие журналисты "провоцируют некоторые ситуации, снимают их, а потом вырезают фрагменты видео и передают их российским телеканалам". Это, отмечает Сюмар, делается для информационной войны против Украины.

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"Я считаю, что глава ВР должен подписать новое положение об аккредитации", - добавила она.

В декабре 2017-го Сюмар зарегистрировала в Верховной Раде законопроект, предлагающий обязать журналистов аккредитовываться на каждую сессию отдельно. Однако принят он так и не был.

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Теги: парламент, журналисты, виктория сюмар
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