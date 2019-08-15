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Сюмар вызвали на допрос в ГБР

Сюмар вызвали на допрос в ГБР - Фото
Виктория Сюмар (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
15.08.2019, 18:10

Замглавы фракции НФ Виктория Сюмар проходит в качестве свидетеля по делу о якобы узурпации власти

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Зампредседателя фракции Народный фронт в Верховной Раде VIII созыва Викторию Сюмар вызвали на допрос в Государственное бюро расследований, сообщает Укринформ.

Сюмар проходит в качестве свидетеля по делу о якобы узурпации власти.

"Да, меня вызывали на допрос как свидетеля. Дело об узурпации государственной власти, в частности относительно деятельности коалиции", - рассказала Сюмар.

По ее словам, допрос в должен был начаться в 17:00.

Также о вызове сегодня на допрос в ГБР сообщил в Facebook нардеп от НФ Александр Сочка:

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гбр виктория сюмар узурпация власти
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