Сюмар вызвали на допрос в ГБР

Виктория Сюмар (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Зампредседателя фракции Народный фронт в Верховной Раде VIII созыва Викторию Сюмар вызвали на допрос в Государственное бюро расследований, сообщает Укринформ.

Сюмар проходит в качестве свидетеля по делу о якобы узурпации власти.

"Да, меня вызывали на допрос как свидетеля. Дело об узурпации государственной власти, в частности относительно деятельности коалиции", - рассказала Сюмар.

По ее словам, допрос в должен был начаться в 17:00.

Также о вызове сегодня на допрос в ГБР сообщил в Facebook нардеп от НФ Александр Сочка: