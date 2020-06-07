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Сюр. На сайте президента зарегистрировали петицию с запретом чипировать людей

Сюр. На сайте президента зарегистрировали петицию с запретом чипировать людей - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
07.06.2020, 23:52

На вечер 7 июня петиция набрала 531 голос из 25 000 необходимых

На сайте главы государства появилась петиция, автор которой обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой запретить чипировать людей путем вживления чипов в тело. 

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Если в течение трех месяцев она наберет более 25 000 голосов, Зеленский должен будет ее рассмотреть и предоставить ответ.

В апреле во многих западных СМИ распространялась информация, что соучредитель корпорации Microsoft Билл Гейтс может иметь отношение к распространению коронавируса при помощи чипирования, а также якобы хочет чипировать людей при проведении вакцинации от COVID-19, сообщалось в New York Times. Теории оказались ложными, но могли сказаться на представлениях людей о чипировании.

  • 5 мая Билл Гейтс отреагировал на обвинения в "чипировании через вакцину", назвав эти теории "запределльно глупыми или странными".

Читайте также: Гейтс рассказал о сроках масштабного производства вакцины от коронавируса

Дарья Мостовая
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