Сюр. На сайте президента зарегистрировали петицию с запретом чипировать людей

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На сайте главы государства появилась петиция, автор которой обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой запретить чипировать людей путем вживления чипов в тело.

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Если в течение трех месяцев она наберет более 25 000 голосов, Зеленский должен будет ее рассмотреть и предоставить ответ.

В апреле во многих западных СМИ распространялась информация, что соучредитель корпорации Microsoft Билл Гейтс может иметь отношение к распространению коронавируса при помощи чипирования, а также якобы хочет чипировать людей при проведении вакцинации от COVID-19, сообщалось в New York Times. Теории оказались ложными, но могли сказаться на представлениях людей о чипировании.

5 мая Билл Гейтс отреагировал на обвинения в "чипировании через вакцину", назвав эти теории "запределльно глупыми или странными".

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