Сюр. Нардеп из "Коломойского района": кулуарное видео из Рады

Владимир Тимофийчук (фото - его профиль в Facebook)

Во время традиционного блиц-интервью Радiо Свобода с народными депутатами Верховной Рады IX созыва парламентарий Владимир Тимофийчук от фракции Слуга народа рассказал, что до политической карьеры занимался фермерством "в Коломойском районе".

Нардеп затруднился ответить, какой была его программа и как он попал в политику, дважды попросив журналистку задать вопрос "потом, когда будет время, встретимся".

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"Помогал. Президенту. Нашему. Да. <...> Законопроекты я не предлагал. Я ничего не обещаю. Не обещал ничего", - уточнил он, добавив, что в команду президента Владимира Зеленского его взяли за профессиональные аграрные навыки.

Справка. 33-летний Тимофийчук - уроженец села Попельники Снятинского района Ивано-Франковской области. В 2008-м окончил Черновицкий национальный университет им. Федьковича (учет и аудит, экономист). Предприниматель с 11-летним стажем, выращивал зерновые культуры. Женат, трое детей.

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