Сюр. Оккупанты в Крыму заменят статую богини на бюст Ленина

Фото: Крым.Реалии

В Никитском ботаническом саду временно оккупированного Крыма заменят бронзовую статую богини Флоры на мраморный бюст Ленина. Таким образом руководство ботсада выполнит решение крымского псевдо суда, который вынес соответствующее решение, сообщает Крым.Реалии.

Сейчас статуя богини установлена на центральной площади возле бассейна в Никитском ботсаду. Замдиректора ботсада Андрей Паштетский уточнил журналистам, что скульптуру подарили на 200-летний юбилей Никитского ботанического сада, в 2012 году, и тогда "все были довольны".

"Но ученый совет тогда забыл вычеркнуть из реестра памятников культурного наследия бюст Ленина. А с приходом России в 2014 году все данные реестра передали в том же виде, и вышло, что сад самовольно демонтировал памятник культурного наследия", - пояснил Паштетский.

Он добавил, что бюст Ленина не выбросили – он стоит в 200 метрах от скульптуры Флопы в здании музея сада, рядом с бюстом Молотову.

СМИ отмечает, что одним из инициаторов возвращения бюста Ленину был глава ялтинского отделения КПРФ Иван Павличенко.

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