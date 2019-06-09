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09.06.2019, 14:28

Сюр. "Поющий ректор" возглавил список в Раду Аграрной партии

Сюр. "Поющий ректор" возглавил список в Раду Аграрной партии - Фото
Михаил Поплавский (фото - poplavskiy.com)

Михаил Поплавский трижды был нардепом. Состоял в Партии регионов, Воле народа и Народной партии

Бывший ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский возглавил избирательный список Аграрной партии на парламентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Сегодня на XXI внеочередном съезде Аграрная партия Украины представила список кандидатов на выборы в Верховную Раду", - сказано в сообщении.

Поплавский был ректором Киевского национального университета культуры и искусств в 1993-2015 годах. В 2008-м стал народным артистом Украины. Самые известные песни - "Кропива", Юний орел", "Сало".

Также был нардепом IV, VII и VIII созывов. Состоял в Партии регионов, Воле народа и Народной партии.

Сегодня, 9 июня, на съезде была объявлена первая сотня партийного списка Слуги народа на выборы в Раду, которые состоятся 21 апреля. Также первую десятку партии Европейская солидарность представил Петр Порошенко.

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Теги: ректор, михаил поплавский, аграрная партия, Университет культуры
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