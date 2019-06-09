Сюр. "Поющий ректор" возглавил список в Раду Аграрной партии

Михаил Поплавский (фото - poplavskiy.com)

Бывший ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский возглавил избирательный список Аграрной партии на парламентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Сегодня на XXI внеочередном съезде Аграрная партия Украины представила список кандидатов на выборы в Верховную Раду", - сказано в сообщении.

Поплавский был ректором Киевского национального университета культуры и искусств в 1993-2015 годах. В 2008-м стал народным артистом Украины. Самые известные песни - "Кропива", Юний орел", "Сало".

Также был нардепом IV, VII и VIII созывов. Состоял в Партии регионов, Воле народа и Народной партии.

Сегодня, 9 июня, на съезде была объявлена первая сотня партийного списка Слуги народа на выборы в Раду, которые состоятся 21 апреля. Также первую десятку партии Европейская солидарность представил Петр Порошенко.