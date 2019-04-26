Сюр. В МИД РФ призвали Порошенко "подчиниться" Путину

Мария Захарова (скриншот видео)

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Петр Порошенко должен "подчиниться" президенту РФ Владимиру Путину, потому что проиграл выборы, во время которых якобы утверждал, "что его оппонентом является президент РФ Путин". Об этом Захарова написала в Facebook.

Представитель МИД РФ таким образом отреагировала на возмущение со стороны Порошенко указом Путина об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях Донбасса.

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"Так. Теперь по порядку. На Украине только что завершились президентские выборы. Кандидат в президенты Порошенко заявил, что его оппонентом является Путин, а не кто-либо другой. Плакаты, слоганы и выступления мы все помним. Порошенко выборы проиграл. Получается, что проиграл их не кому-либо, а Путину. Ну, все, Петр Алексеевич, теперь подчиняйтесь воле того, с кем, по Вашим же словам, Вы состязались и кому Вы, по Вашей же логике, проиграли", - написала Захарова.

24 апреля Порошенко обратился к нации и заявил, что указ Путина об упрощенной процедуре выдачи паспортов РФ жителям оккупированных территорий Донбасса является подготовкой к его аннексии.