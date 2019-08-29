"Так не должно быть". Вакарчук озвучил замечание к работе Рады

Народный депутат, лидер партии Голос Святослав Вакарчук поделился впечатлением о первом дне работы Верховной Рады девятого созыва.
Вакарчук сказал, что его беспокоит то, что создается впечатление, будто в Верховной Раде все кадровые решения принимаются в каком-то отдельном кабинете, и некоторые народные депутаты голосуют сами не знают, за кого.
"Это, мягко говоря, беспокоит. И сейчас мы видим своей задачей сделать так, чтобы парламент был местом, где решения принимаются, а не спускаются сверху", - сказал лидер Голоса.
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