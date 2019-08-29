Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Так не должно быть". Вакарчук озвучил замечание к работе Рады

"Так не должно быть". Вакарчук озвучил замечание к работе Рады - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.08.2019, 22:43

Лидер Голоса обеспокоен тем, что некоторые народные депутаты голосуют сами не знают, за кого

Народный депутат, лидер партии Голос Святослав Вакарчук поделился впечатлением о первом дне работы Верховной Рады девятого созыва. 

Вакарчук сказал, что его беспокоит то, что создается впечатление, будто в Верховной Раде все кадровые решения принимаются в каком-то отдельном кабинете, и некоторые народные депутаты голосуют сами не знают, за кого.

"Это, мягко говоря, беспокоит. И сейчас мы видим своей задачей сделать так, чтобы парламент был местом, где решения принимаются, а не спускаются сверху", - сказал лидер Голоса.

Читайте также: Большинство депутатов не знали даже фамилий министров - Сюмар 

  • Сегодня Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров, проголосовав за список.
  • Также списком были приняты главы 23-х комитетов, их первых заместителей, заместителей, секретарей и членов, предложенных подготовительной депутатской группой.

Читайте также: Хроника первого дня новой Верховной Рады: все важные события

Напишите нам
Святослав Вакарчук верховная рада
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 