"Так не должно быть". Вакарчук озвучил замечание к работе Рады

Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Народный депутат, лидер партии Голос Святослав Вакарчук поделился впечатлением о первом дне работы Верховной Рады девятого созыва.

Вакарчук сказал, что его беспокоит то, что создается впечатление, будто в Верховной Раде все кадровые решения принимаются в каком-то отдельном кабинете, и некоторые народные депутаты голосуют сами не знают, за кого.

"Это, мягко говоря, беспокоит. И сейчас мы видим своей задачей сделать так, чтобы парламент был местом, где решения принимаются, а не спускаются сверху", - сказал лидер Голоса.

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Сегодня Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров , проголосовав за список.

Также списком были приняты главы 23-х комитетов, их первых заместителей, заместителей, секретарей и членов, предложенных подготовительной депутатской группой.

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