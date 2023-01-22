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"Такие случаи уже были": оккупанты обсуждают удар по ПТУ в Макеевке – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
22.01.2023, 19:59
Himars (Фото: EPA)

Российский оккупант перечисляет причины, которые сделали возможным "новогодний" удар ВСУ по месту дислокации мобилизованных в Макеевке, и говорит, что это не первый такой случай. Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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"Этот удар, который был по Макеевке в ночь с 31-го на первое, это полный абзац. Ну, такие случаи уже были, наши походу... все можно было грамотно сделать и людей не подставлять под удар", – говорит военный.

Далее он перечисляет причины, по которым ВСУ удалось одним ударом ликвидировать столько оккупантов.

"Причин много... Причина в том, что близко разместили к фронту людей, что на той же территории разместили еще и боекомплект, и транспорт, и соляру... Причина в том, что они в том числе и звонили...  Причина в том, что есть местные, которые сдают, это и к гадалке не ходи. Фотографируют, видео снимают, а потом отправляют кому нужно. А те уже наносят удар", – объясняет оккупант.

Слушайте также: "Он лично перевозил тела из Макеевки – говорит, 610 погибших, 12 КамАЗов": перехват ГУР 

Сергій Бережний
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оккупанты Макеевка телефонный разговор перехват ГУР
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