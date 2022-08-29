Талибан договаривается о закупке бензина в России – Reuters

Представители правящего в Афганистане движения Талибан перешли к завершающей стадии переговоров в Москве по условиям контракта на закупку бензина и бензола в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей афганского Министерства торговли.

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Официальный представитель Министерства торговли и промышленности Афганистана Хабибурахман Хабиб подтвердил, что делегация талибов находится в Москве и завершает заключение контрактов на поставку пшеницы, газа и нефти.

Контракты были заключены после того, как делегация талибов во главе с исполняющим обязанности министра торговли посетила Россию в середине августа для проведения торговых переговоров.

Как отмечается, и Россия, и возглавляемый талибами Афганистан сталкиваются с экономическими санкциями со стороны международных правительств.

Ни одно иностранное правительство, включая Москву, официально не признает администрацию Талибана, а афганские банки попали под санкции, из-за которых большинство международных банков не хотят с ними работать.

Официальный источник сообщил, что у талибов есть план того, как будут производиться платежи, но отказался предоставить подробности о том, будут ли использоваться официальные банковские каналы.

В ноябре 2021 года спикер движения Талибан заявил, что талибы "хотят иметь хорошие дипломатические контакты и всесторонние связи с Россией" и считают Крым российским.

В июле 2022-го представитель Талибана принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, на котором также будут делегации террористических группировок ДНР и ЛНР.

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Наталия Медведева

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