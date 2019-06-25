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25.06.2019, 15:59

"Техническая ошибка": депутат Польши о причине голосования за РФ

"Техническая ошибка": депутат Польши о причине голосования за РФ - Фото
Фото: EPA

Кшиштоф Мешковский отметил, что сегодня сделает заявление, чтобы исправить ошибку во время голосования

Польский депутат Кшиштоф Мешковский назвал "технической ошибкой" то, что его голос был засчитан в пользу РФ во время голосования за возвращение страны-агрессора в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"Мое последнее голосование по вопросу о возвращении России в Совет Европы является результатом технической ошибки: почти двести поправок было принято вместе с польской делегацией и членами делегации от Украины. Сегодня во второй половине дня я сделаю заявление, чтобы исправить ошибку", - отметил Мешковский.

Согласно данным на сайте ПАСЕ, девять из представителей польской делегации проголосовали против возвращения РФ, а голос Мешковского был отмечен "за".

Фото: assembly.coe.int

В ночь на 25 июня в ПАСЕ решили, что делегация РФ, которую изгнали из зала заседаний в 2015 году за агрессию их страны против Украины, может вернуться, не выполнив никаких обязательств. 

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Теги: Россия, польша, пасе, Кшиштоф Мешковский, техническая ошибка
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