Телеканал НАШ проверят из-за Путина и Нацкорпуса

Национальный совет по телевидению и радиовещанию назначил внеплановую проверку спутникового телеканала НАШ из-за трансляции пресс-конференции президента России Владимира Путина и протеста Национального корпуса на Крещатике. Об том говорится в сообщении Нацсовета.
Нацсовет отмечает, что текст высказываний, зафиксированных во время мониторинга, указывает на то, что их основной темой является "информация негативного характера в контексте вопросов, связанных с национальной безопасностью Украины и ее территориальной целостности". Эти факты имеют признаки нарушения законодательства в сфере телевидения и радиовещания и информации.
По результатам проверки будет принято соответствующее решение.
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