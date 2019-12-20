Телеканал НАШ проверят из-за Путина и Нацкорпуса

По результатам проверки Нацсовет вынесет решение

Национальный совет по телевидению и радиовещанию назначил внеплановую проверку спутникового телеканала НАШ из-за трансляции пресс-конференции президента России Владимира Путина и протеста Национального корпуса на Крещатике. Об том говорится в сообщении Нацсовета.

Нацсовет отмечает, что текст высказываний, зафиксированных во время мониторинга, указывает на то, что их основной темой является "информация негативного характера в контексте вопросов, связанных с национальной безопасностью Украины и ее территориальной целостности". Эти факты имеют признаки нарушения законодательства в сфере телевидения и радиовещания и информации.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

19 декабря переросла в столкновения, в результате которых пострадали 17 человек. Задержаны 26 участников. более 100 представителей Национального корпуса перекрыли проезжую часть Крещатика возле ЦУМа с протестом против рынка земли. Акция

что Причерноморье является "исконно русской территорией". В этот же день прошла ежегодная конференция Путина, где он, в частности, заявил , что

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