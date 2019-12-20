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Телеканал НАШ проверят из-за Путина и Нацкорпуса

Телеканал НАШ проверят из-за Путина и Нацкорпуса - Фото
По результатам проверки Нацсовет вынесет решение
20.12.2019, 15:08

Трансляции пресс-конференции президента РФ и акций протеста Нацкорпуса, по мнению Нацсовета, нарушают законодательство

Национальный совет по телевидению и радиовещанию назначил внеплановую проверку спутникового телеканала НАШ из-за трансляции пресс-конференции президента России Владимира Путина и протеста Национального корпуса на Крещатике. Об том говорится в сообщении Нацсовета.

Нацсовет отмечает, что текст высказываний, зафиксированных во время мониторинга, указывает на то, что их основной темой является "информация негативного характера в контексте вопросов, связанных с национальной безопасностью Украины и ее территориальной целостности". Эти факты имеют признаки нарушения законодательства в сфере телевидения и радиовещания и информации.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

  • 19 декабря более 100 представителей Национального корпуса перекрыли проезжую часть Крещатика возле ЦУМа с протестом против рынка земли. Акция переросла в столкновения, в результате которых пострадали 17 человек. Задержаны 26 участников.
  • В этот же день прошла ежегодная конференция Путина, где он, в частности, заявил, что что Причерноморье является "исконно русской территорией". 

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Нацсовет по телевидению и радиовещанию владимир путин нацкорпус
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