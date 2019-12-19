Рынок земли: Нацкорпус перекрыл Крещатик с протестом

Крещатик перекрыт возле ЦУМа (Фото: скриншот из видео)

Более 100 представителей Национального корпуса перекрыли проезжую часть Крещатика возле ЦУМа с протестом против рынка земли. Об этом сообщает Укринформ.

Митингующие пропускают только общественный транспорт, на месте работает полиция диалога. Протестующие держат государственные флаги и флаги Нацкорпуса, а также они плакаты с лозунгами: "Руки прочь от государственных земель!", "Нет - уничтожению села", "Продадим землю - потеряем будущее", "Землю - фермерам, а не олигархам".

Законопроект о рынке земли был принят парламентом в первом чтении 13 ноября. Принятие в целом планируют до конца года.

был принят 16 декабря у стен Рады проходили четыре акции. Одна из них, против открытия рынка земли, переросла в столкновения, в результате которых облили зеленкой полицейских.

17 декабря число пострадавших полицейских в результате столкновений между митингующими и правоохранителями под Радой достигло 17 человек. Двое из них находились в медучреждениях.

В результате столкновений также пострадали журналисты .

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