Рынок земли: Нацкорпус перекрыл Крещатик с протестом

Более 100 представителей Национального корпуса перекрыли проезжую часть Крещатика возле ЦУМа с протестом против рынка земли. Об этом сообщает Укринформ.
Митингующие пропускают только общественный транспорт, на месте работает полиция диалога. Протестующие держат государственные флаги и флаги Нацкорпуса, а также они плакаты с лозунгами: "Руки прочь от государственных земель!", "Нет - уничтожению села", "Продадим землю - потеряем будущее", "Землю - фермерам, а не олигархам".
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