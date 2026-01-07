Температура до -20 ночью: из-за непогоды возможны дополнительные проблемы со светом и на дорогах

Иллюстративное фото: Depositphotos

С 8 января по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, из-за чего могут возникнуть дополнительные проблемы со светом и проблемы с автомобильным движением, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Циклон зайдет в Украину через Черновицкую и Ивано-Франковскую области около четырех утра. По прогнозам, падение температуры ночью будет достигать до -20°C, днем – до -10°C. Возможны дополнительные перебои с электроснабжением вне графиков из-за налипания снега на линии электропередач и осложнения движения на дорогах", – написала чиновница.

Свириденко напомнила, что украинская энергосистема каждый день находится под российскими атаками и что энергетики "работают в сверхсложных условиях, чтобы обеспечить людей светом и теплом".

"Ухудшение погодных условий создает дополнительную нагрузку на критическую инфраструктуру. Работаем над тем, чтобы минимизировать последствия непогоды", – отметила премьер.

Власти призывают людей быть осторожными и по возможности ограничить поездки во время пика непогоды, а также следить за сообщениями от местных властей и профильных служб.

Также Свириденко отметила, что в связи с непогодой правительство поручило провести такие мероприятия:

→ Министерству внутренних дел вместе с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям и Национальной полицией обеспечить готовность снегоочистительной и тяжелой инженерной техники, техники повышенной проходимости, мобильных пунктов обогрева, и при необходимости своевременно использовать их для помощи участникам дорожного движения;

→ Агентство восстановления, Киевская и областные военные администрации вместе с местными властями должны обеспечить оперативное реагирование для устранения последствий непогоды, в том числе заготовить резервы горючего и обеспечить обработку дорог противогололедными смесями;

→ профильные министерства и службы должны подготовить к развертыванию пункты несокрушимости, если будут перебои с электро-, тепло-, газо- или водоснабжением, а также проблемы со связью;

→ Министерство энергетики совместно с Министерством развития общин и территорий и государственными энергокомпаниями должны обеспечить стабильную работу энергетической системы, готовность ремонтных бригад к своевременному реагированию, а также, при необходимости, увеличить производство электричества и поставки газа, включая возможность импорта из Европейского союза.