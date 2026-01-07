Температура до -20 вночі: через негоду можливі додаткові проблеми з електрикою й на дорогах

Свириденко попередила про можливі наслідки циклону, що йде до України

Ілюстративне фото: Depositphotos

З 8 січня у всій Україні очікується погіршення погодних умов, через що можуть виникнути додаткові проблеми зі світлом й труднощі з автомобільним рухом, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Циклон зайде в Україну через Чернівецьку та Івано-Франківську області близько четвертої ранку. За прогнозами, падіння температури вночі сягатиме до -20°C, вдень – до -10°C. Можливі додаткові перебої з електропостачанням поза графіками через налипання снігу на лінії електропередач та ускладнення руху на дорогах", – написала чиновниця.

Свириденко нагадала, що українська енергосистема кожен день перебуває під російськими атаками і що енергетики "працюють у надскладних умовах, щоб забезпечити людей світлом і теплом".

"Погіршення погодних умов створює додаткове навантаження на критичну інфраструктуру. Працюємо над тим, щоб мінімізувати наслідки негоди", – зазначила прем'єрка.

Влада закликає людей бути обережними й за можливості обмежити поїздки під час піку негоди, а також слідкувати за повідомленнями від місцевої влади та профільних служб.

Також Свириденко розповіла, що у зв'язку з негодою уряд доручив провести такі заходи:

→ Міністерству внутрішніх справ разом із Держслужбою з надзвичайних ситуацій та Національною поліцією забезпечити готовність снігоочисної та важкої інженерної техніки, техніки підвищеної прохідності, мобільних пунктів обігріву, й за потреби своєчасно використовувати їх для допомоги учасникам дорожнього руху;

→ Агентство відновлення, Київська та обласні військові адміністрації разом із місцевою владою повинні забезпечити оперативне реагування для усунення наслідків негоди, зокрема заготовити резерви пального та забезпечити оброблювання доріг протиожеледними сумішами;

→ профільні міністерства й служби мають підготувати до розгортання пункти незламності, якщо будуть перебої з електро-, тепло-, газо- чи водопостачанням, а також проблеми зі звʼязком;

→ Міністерство енергетики спільно з Міністерством розвитку громад та територій та державними енергокомпаніями повинні забезпечити стабільну роботу енергетичної системи, готовність ремонтних бригад до своєчасного реагування, а також, за потреби, збільшити виробництво електрики та постачання газу, включно з можливістю імпорту з Європейського союзу.