Температура до -20 вночі: через негоду можливі додаткові проблеми з електрикою й на дорогах
З 8 січня у всій Україні очікується погіршення погодних умов, через що можуть виникнути додаткові проблеми зі світлом й труднощі з автомобільним рухом, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
"Циклон зайде в Україну через Чернівецьку та Івано-Франківську області близько четвертої ранку. За прогнозами, падіння температури вночі сягатиме до -20°C, вдень – до -10°C. Можливі додаткові перебої з електропостачанням поза графіками через налипання снігу на лінії електропередач та ускладнення руху на дорогах", – написала чиновниця.
Свириденко нагадала, що українська енергосистема кожен день перебуває під російськими атаками і що енергетики "працюють у надскладних умовах, щоб забезпечити людей світлом і теплом".
"Погіршення погодних умов створює додаткове навантаження на критичну інфраструктуру. Працюємо над тим, щоб мінімізувати наслідки негоди", – зазначила прем'єрка.
Влада закликає людей бути обережними й за можливості обмежити поїздки під час піку негоди, а також слідкувати за повідомленнями від місцевої влади та профільних служб.
Також Свириденко розповіла, що у зв'язку з негодою уряд доручив провести такі заходи:
→ Міністерству внутрішніх справ разом із Держслужбою з надзвичайних ситуацій та Національною поліцією забезпечити готовність снігоочисної та важкої інженерної техніки, техніки підвищеної прохідності, мобільних пунктів обігріву, й за потреби своєчасно використовувати їх для допомоги учасникам дорожнього руху;
→ Агентство відновлення, Київська та обласні військові адміністрації разом із місцевою владою повинні забезпечити оперативне реагування для усунення наслідків негоди, зокрема заготовити резерви пального та забезпечити оброблювання доріг протиожеледними сумішами;
→ профільні міністерства й служби мають підготувати до розгортання пункти незламності, якщо будуть перебої з електро-, тепло-, газо- чи водопостачанням, а також проблеми зі звʼязком;
→ Міністерство енергетики спільно з Міністерством розвитку громад та територій та державними енергокомпаніями повинні забезпечити стабільну роботу енергетичної системи, готовність ремонтних бригад до своєчасного реагування, а також, за потреби, збільшити виробництво електрики та постачання газу, включно з можливістю імпорту з Європейського союзу.
