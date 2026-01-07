Львівська ОВА заявила, що відключення були законними. Садовий звернувся до правоохоронців

Обладміністрація каже, що медзаклади та Львівелектротранс не пройшли необхідну процедуру. Мер наполягає на розслідуванні та покаранні винних

Андрій Садовий (Фото: International Summit of Cities and Regions)

У Львівській обласній військовій адміністрації заявили, що тимчасові вимкнення електропостачання у частині лікарень та всьому комунальному електротранспорті Львова були законними. Водночас мер міста Андрій Садовий заявив, що звернувся до правоохоронців з цього приводу. Про це учасники конфлікту розповіли для тексту LIGA.net щодо скандалу.

Андрій Годик, перший заступник начальника Львівської ОВА, яка готувала списки критичної інфраструктури й подавала їх до Міністерства енергетики, наполягає, що переліки подали вчасно й жодного порушення не було.

За словами чиновника, медзаклади, де вимкнули світло, та Львівелектротранс просто не мають статусу об'єктів критичної інфраструктури, за чинним законодавством: щоб отримувати пріоритетне електропостачання, необхідно було пройти спеціальну процедуру, про яку громадам було відомо більш ніж півтора року.

Відповідно, ті об'єкти, що не пройшли цієї процедури, потрапили під графіки відключень, пояснює Годик.

"Частина медичних закладів Львова має відповідний статус і не підпадала під застосування графіків. А інші просто не зробили і не подали документи", – зауважує він.

Однак Садовий заперечує ОВА: "Не знаю, які списки вони там подавали. Я навіть у страшному сні не міг уявити, що вони не подали об’єкти медицини як об’єкти критичної інфраструктури".

Своєю чергою Годик наголошує, що частину об'єктів просто повернули до графіків погодинних відключень світла: "Ніхто їх безповоротно не вимикав. Вони не мали статусу об’єкта критичної інфраструктури, і відомості про них не були внесені до реєстру".

Чиновник додав, що таку процедуру повинен пройти кожен – незалежно від того, лікарня це чи Львівелектротранс, і що стосовно підприємств останнього, наприклад, цього не зробили.

Водночас мер Львова наполягає на розслідуванні та покаранні винних.

"Я звернувся до поліції, переговорив із керівником СБУ, переговорив із керівником прокуратури. Для мене важливо, щоб було проведено розслідування, щоб воно було публічним і щоб такі речі більше ніколи не повторювалися", – зазначив глава міста.