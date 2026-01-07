В ОВА заявили, что отключения во Львове были законными. Садовый обратился к правоохранителям

Обладминистрация говорит, что больницы и Львовэлектротранс не прошли необходимую процедуру. Мэр настаивает на расследовании и наказании виновных

Во Львовской областной военной администрации заявили, что временные отключения электроснабжения в части больниц и всем коммунальном электротранспорте Львова были законными. В то же время мэр города Андрей Садовый заявил, что обратился к правоохранителям по этому поводу. Об этом участники конфликта рассказали для текста LIGA.net по поводу скандала.

Андрей Годик, первый заместитель начальника Львовской ОВА, которая готовила списки критической инфраструктуры и подавала их в Министерство энергетики, настаивает, что перечни подали вовремя и никакого нарушения не было.

По словам чиновника, медучреждения, где выключили свет, и Львовэлектротранс просто не имеют статуса объектов критической инфраструктуры, по действующему законодательству: чтобы получать приоритетное электроснабжение, необходимо было пройти специальную процедуру, о которой общинам было известно более чем полтора года.

Соответственно, те объекты, которые не прошли этой процедуры, и попали под графики отключений, объясняет Годик.

"Часть медицинских учреждений Львова имеет соответствующий статус и не подпадала под применение графиков. А другие просто не сделали и не подали документы", – отмечает он.

Однако Садовый возражает ОВА: "Не знаю, какие списки они там подавали. Я даже в страшном сне не мог представить, что они не подали объекты медицины как объекты критической инфраструктуры".

В свою очередь Годик отмечает, что часть объектов просто вернули в графики почасовых отключений света: "Никто их безвозвратно не выключал. Они не имели статуса объекта критической инфраструктуры, и сведения о них не были внесены в реестр".

Чиновник добавил, что такую процедуру должен пройти каждый – независимо от того, больница это или Львовэлектротранс, и что по предприятиям последнего, например, этого не сделали.

В то же время мэр Львова настаивает на расследовании и наказании виновных.

"Я обратился в полицию, переговорил с руководителем СБУ, переговорил с руководителем прокуратуры. Для меня важно, чтобы было проведено расследование, чтобы оно было публичным и чтобы такие вещи больше никогда не повторялись", – отметил глава города.