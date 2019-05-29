Теперь для смены места голосования нужен только паспорт

Выборы (фото - ЕРА)

Теперь для смены места голосования на выборах в Верховную Раду, которые пройдут 21 июля, не нужен подтверждающий документ. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия сегодня, 29 мая, сообщает общественная сеть ОПОРА в Facebook.

Теперь для смены места нужно взять в отделение Госреестра избирателей только паспорт.

Ранее сообщалось, что только те избиратели, которые изменят место голосования в пределах "родного" округа, получат оба бюллетеня - и по мажоритарному кандидату, и за партию.

Место голосования можно сменить до 15 июля. На сайте Госреестра избирателей сообщается, что до 29 мая это сделали уже 727 украинцев.

В апреле ОПОРА назвала топ-3 нарушений на выборах президента Украины.

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