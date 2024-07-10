Теперь ТЦК могут печатать повестки, а не выписывать – Кабмин принял постановление

Формировать и печатать повестки можно с помощью реестра Оберіг

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Правительство приняло постановление об уменьшении бумажной нагрузки на территориальные центры комплектования и централизованной печати повесток. Теперь ТЦК может печатать, а не выписывать повестки, сообщило Министерство обороны.

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Ведомство утверждает: постановление Кабинета министров "значительно уменьшит" бумажную нагрузку на ТЦК и централизует печать повесток.

Что меняется?

Минобороны отмечает:

→ теперь ТЦК смогут формировать повестки, используя Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов – и это "существенно упрощает и ускоряет" процесс;

→ теперь ТЦК может сформировать и распечатать повестки с помощью реестра Оберіг, а не выписывать вручную (это "занимало много времени и ресурсов").

Зачем это?

"Эти нововведения позволят снизить бумажную нагрузку на ТЦК и оптимизировать процессы военного учета, повысив их эффективность", – утверждают в сообщении.

Оборонное ведомство отмечает, что такие изменения оно инициировало вместе с Генеральным штабом ВСУ.

В то же время Минобороны акцентирует: способ оповещения не изменился – и повестки для военнообязанных и дальше будут вручать лично, или отправлять по почте.

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