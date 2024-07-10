Теперь ТЦК могут печатать повестки, а не выписывать – Кабмин принял постановление
Правительство приняло постановление об уменьшении бумажной нагрузки на территориальные центры комплектования и централизованной печати повесток. Теперь ТЦК может печатать, а не выписывать повестки, сообщило Министерство обороны.
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Ведомство утверждает: постановление Кабинета министров "значительно уменьшит" бумажную нагрузку на ТЦК и централизует печать повесток.
Что меняется?
Минобороны отмечает:
→ теперь ТЦК смогут формировать повестки, используя Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов – и это "существенно упрощает и ускоряет" процесс;
→ теперь ТЦК может сформировать и распечатать повестки с помощью реестра Оберіг, а не выписывать вручную (это "занимало много времени и ресурсов").
Зачем это?
"Эти нововведения позволят снизить бумажную нагрузку на ТЦК и оптимизировать процессы военного учета, повысив их эффективность", – утверждают в сообщении.
Оборонное ведомство отмечает, что такие изменения оно инициировало вместе с Генеральным штабом ВСУ.
В то же время Минобороны акцентирует: способ оповещения не изменился – и повестки для военнообязанных и дальше будут вручать лично, или отправлять по почте.
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- Теперь вручение повесток в Украине осуществляется круглосуточно. Их могут вручить не только служащие ТЦК, но и представители военных администраций, местных властей и предприятий.
- Установлено, что должно быть в повестке: данные получателя, наименование органа, выдавшего документ, подпись должностного лица и другое.
- Если работник выполняет дистанционную работу, работает из дома, временно нетрудоспособен или в отпуске – работодатель должен проинформировать его о вызове в ТЦК по почте.
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