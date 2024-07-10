Тепер ТЦК можуть друкувати повістки, а не виписувати – Міноборони

Формувати та друкувати повістки можна за допомогою реєстру Оберіг

Ілюстративне фото: Depositphotos

Уряд ухвалив постанову стосовно зменшення паперового навантаження на територіальні центри комплектування та централізованого друку повісток. Тепер ТЦК може друкувати, а не виписувати повістки, повідомило Міністерство оборони.

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Відомство стверджує: постанова Кабінету міністрів "значно зменшить" паперове навантаження на ТЦК та централізує друк повісток.

Що змінюється?

Міноборони зазначає:

→ тепер ТЦК зможуть формувати повістки, використовуючи Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів – і це "суттєво спрощує та прискорює" процес;

→ тепер ТЦК може сформувати та видрукувати повістки за допомогою реєстру Оберіг, а не виписувати вручну (це "займало багато часу та ресурсів").

Навіщо це?

"Ці нововведення дозволять зменшити паперове навантаження на ТЦК та оптимізувати процеси військового обліку, підвищивши їхню ефективність", – стверджують у повідомленні.

Оборонне відомство зауважує, що такі зміни воно ініціювало разом із Генеральним штабом ЗСУ.

Водночас Міноборони акцентує: спосіб оповіщення не змінився – і повістки для військовозобов'язаних і надалі вручатимуть особисто, або надсилатимуть поштою.

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