Тепер ТЦК можуть друкувати повістки, а не виписувати – Міноборони
Уряд ухвалив постанову стосовно зменшення паперового навантаження на територіальні центри комплектування та централізованого друку повісток. Тепер ТЦК може друкувати, а не виписувати повістки, повідомило Міністерство оборони.
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Відомство стверджує: постанова Кабінету міністрів "значно зменшить" паперове навантаження на ТЦК та централізує друк повісток.
Що змінюється?
Міноборони зазначає:
→ тепер ТЦК зможуть формувати повістки, використовуючи Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів – і це "суттєво спрощує та прискорює" процес;
→ тепер ТЦК може сформувати та видрукувати повістки за допомогою реєстру Оберіг, а не виписувати вручну (це "займало багато часу та ресурсів").
Навіщо це?
"Ці нововведення дозволять зменшити паперове навантаження на ТЦК та оптимізувати процеси військового обліку, підвищивши їхню ефективність", – стверджують у повідомленні.
Оборонне відомство зауважує, що такі зміни воно ініціювало разом із Генеральним штабом ЗСУ.
Водночас Міноборони акцентує: спосіб оповіщення не змінився – і повістки для військовозобов'язаних і надалі вручатимуть особисто, або надсилатимуть поштою.
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- Тепер вручення повісток в Україні здійснюється цілодобово. Їх можуть вручити не тільки службовці ТЦК, але й представники військових адміністрацій, місцевої влади та підприємств.
- Встановлено, що має бути у повістці: дані отримувача, найменування органу, що видав документ, підпис посадовця й інше.
- Якщо працівник виконує дистанційну роботу, працює з дому, тимчасово непрацездатний або у відпустці – роботодавець має проінформувати його про виклик до ТЦК поштою.
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