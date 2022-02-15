Тероборона, пенсии, ответственность за антисемитизм: что сегодня рассмотрит Верховная Рада

Сегодня, 15 февраля, Верховная Рада вернулась к пленарным заседаниям после двух недель перерыва. Среди законопроектов в повестке дня – вопросы пенсий, теробороны, ответственности за антисемитизм и другие. Повестка опубликована на официальном сайте парламента.

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В ходе пленарного заседания планируется рассмотреть во втором чтении законопроекты:

→ № 5110, о реализации положений закона о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине (предусматриваются изменения в Уголовном кодексе);

→ №4668, об усовершенствовании пенсионного законодательства;

→ № 5723, об общегосударственной целевой соцпрограмме "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы;

→ №5436-д, о развитии систем накопления энергии;

→ №5330-1, о защите общественной морали (о защите прав и интересов ребенка);

→ № 5736, об урегулировании вопроса предоставления пациентам лекарств из сочувствия.

Также во втором чтении планируется рассмотреть законопроект № 5719 о зачислении акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий.

Для включения в повестку дня и голосования предлагаются законопроекты:



→ № 6521, об основах национального сопротивления (о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения военных или боевых действий);

→ №6051, об административной ответственности за нарушение таможенных правил;

→ № 6194, о господдержке кинематографии.

Летом 2021 года был принят закон об основах национального сопротивления, позволяющий в случае необходимости привлечь тероборону для защиты страны. Закон вступил в силу 1 января 2022-го.

Командующий Силами теробороны сообщил, что костяк теробороны уже сформирован, силы на 100% укомплектованы вооружением.

Оксана Житнюк

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