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Тестирование, врачи-волонтеры и страховые выплаты: что обсудят в Раде 7 мая

Тестирование, врачи-волонтеры и страховые выплаты: что обсудят в Раде 7 мая - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook
05.05.2020, 17:57

На сайте Верховной Рады опубликовали распоряжение Дмитрия Разумкова о созыве внеочередного заседания парламента

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Рады на 7 мая. Оно будет проведено по требованию 156 народных депутатов, говорится в распоряжении.

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На заседании 7 мая в первом чтении планируется рассмотрение двух законопроектов:

- о повышении способности системы здравоохранения противодействовать распространению COVID-19 (№ 3380);

- об определении размеров обязательного госстрахования медработников государственного и коммунального сектора, задействованных в защите населения от инфекционных болезней (№ 3376).

Законопроект № 3380 даст возможность приобщать интернов, а также врачей без подтвержденной квалификации к борьбе с коронавирусом на волонтерских началах. Также этот проект должен обеспечить массовое проведение Министерством здравоохранения тестирования на коронавирус и повысить размер пособия находящимся на самоизоляции медикам до 100% средней зарплаты независимо от их страхового стажа. 

Законопроект № 3376 установит обязательность госстрахования для работников медицинских и научных учреждений, а также закрепит размеры страховых выплат на уровне 100-кратного размера прожиточного минимума в случае заражения работника коронавирусом и 750-кратного размера - в случае его смерти.

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  • 13 апреля Дмитрий Разумков сообщил, что Рада не будет переходить на дистанционное голосование.

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Дарья Мостовая
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