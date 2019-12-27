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Тейлор: Зеленский противостоит Путину лучше, чем Порошенко

Тейлор: Зеленский противостоит Путину лучше, чем Порошенко - Фото
Уильям Тейлор (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
27.12.2019, 11:20

По мнению американского дипломата, противостояние президентов Украины и России проходит на равных

Украина при администрации президента Владимира Зеленского занимает более уверенную позицию в отношении президента РФ Владимира Путина, заявил глава посольства США в Украине Уильям Тейлор в интервью Зеркалу недели.

"Четыре телефонных разговора (с Путиным - ред.), личная встреча, противостояние в которых было, по крайней мере, на равных, создают впечатление, что Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось господину Порошенко", - считает Тейлор.

  • Вчера в интервью Kyiv Post Тейлор заявил, что правительство Украины движется в правильном направлении.

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Владимир Зеленский Петр Порошенко Уильям Тейлор
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