Тейлор: Зеленский противостоит Путину лучше, чем Порошенко

Украина при администрации президента Владимира Зеленского занимает более уверенную позицию в отношении президента РФ Владимира Путина, заявил глава посольства США в Украине Уильям Тейлор в интервью Зеркалу недели.
"Четыре телефонных разговора (с Путиным - ред.), личная встреча, противостояние в которых было, по крайней мере, на равных, создают впечатление, что Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось господину Порошенко", - считает Тейлор.
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