Тейлор: Правительство Украины движется в правильном направлении

Уильям Тейлор (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Правительство Украины движется в правильном направлении, и делает это быстро. Так ответил на соответствующий вопрос временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, пишет Kyiv Post.

"Некоторые люди говорят, что все слишком быстро - турборежим, турборежим. С другой стороны, многие из вас и многие представители международного сообщества критиковали Украину за недостаточную скорость", - сказал он.

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По словам дипломата, он предостерегал команду президента Владимира Зеленского, чтобы та проявляла осторожность при такой скорости изменений. "Они ответили, что мы идем быстро и будем делать ошибки, но сможем их исправить. И они исправили несколько ошибок", - признал Тейлор.

Он считает, что Зеленский, хоть и рискует в попытке прекратить войну на Донбассе, но уступать россиянам не намерен и "видит красные линии".

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