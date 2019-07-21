Тейлор рассказал, чего США ожидают от выборов в Украине

Уильям Тейлор (фото - usip.org)

США "вместе с народом Украины ожидают мирных, свободных и честных выборов", заявил временно поверенный в делах Соединенных Штатов Уильям Тейлор, передает пресс-служба посольства.

"Украинцы отправляются на избирательные участки, чтобы выбрать своих представителей в ВР – желаю им всего наилучшего в этом деле. Украинская демократия в действии вдохновляет!", - сказал также он.

Сегодня в Украине проходят досрочные парламентские выборы. Как сообщалось ранее, в городе Бахмут Донецкой области уже зафиксированы первые попытки фальсификаций

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