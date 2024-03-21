The Atlantic: РФ использует для обстрелов спутниковые снимки США. Буданов: Все покупают

Буданов отметил, что эти снимки покупают все страны, и Россия – не исключение

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, комментируя материал издания The Atlantic об использовании оккупантами спутниковых снимков западных компаний для нанесения ударов по Украине, заявил, что все государства их покупают. Об этом он рассказал в комментарии Суспильному.

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"Все страны покупают, и мы, в том числе. Это чисто коммерческая услуга. Они и раньше использовали коммерческие снимки", – отметил Буданов.

18 марта издание The Atlantic со ссылкой на неназванного украинского военнослужащего сообщало, что для нанесения ракетных ударов по Украине Россия, вероятно, использует спутниковые снимки американских компаний.

Он рассказал, что спутник делает снимки объекта, а через несколько дней или недель туда прилетает российская ракета. Иногда другой спутник отправляется для получения дополнительных изображений, чтобы проверить степень повреждения.

"Количество совпадений, когда изображения сопровождаются ударами, слишком велико, чтобы быть случайным", – заявил собеседник The Atlantic.

В частности, издание привело пример с ракетными ударами по Львову и Миргороду весной 2022 года, а также по Киеву в январе 2024-го.

Собеседник отметил, что таких случаев "сотни". Он заявил, что Украина следит за пролетами российских спутников, и недавно украинские военные предполагали, что спутники союзников не будут доступны оккупантам.

"Приблизительно шесть месяцев назад мы и представить себе не могли, что частные компании будут продавать спутниковые снимки в чувствительных районах. Но стало трудно поверить, что эти совпадения случайны", — подчеркнул он.

Собеседник не исключил, что РФ покупает спутниковые снимки через сторонние компании, ведь Maxar и Planet заявляют, что "тщательно проверяют своих клиентов и соблюдают американское законодательство, запрещающее операции с Россией с начала полномасштабной войны". Однако, по информации издания, их снимки можно купить через сайты-посредники по цене от $1000 до $1200.

По словам другого собеседника The Atlantic, для того чтобы снимки не попали в руки оккупантов, спутниковым компаниям придется проверять не только то, от кого поступает запрос, но и контролировать перепродажу фото.